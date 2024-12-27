Burdur’un Karamanlı ilçesinde yedikleri tavuk döner ve ayrandan sonra 43 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Burdur Karamanlı ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okulda öğle yemeğinde verilen tavuk döner ve ayranı yiyen öğrencilerinden 4’ünde kusma, 6 öğrencide ise mide bulantısı şikayeti olması üzerine öğretmenler tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri ilk başta 10 öğrenciyi ambulans ile Karamanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken 33 öğrenci ise tedbir amaçlı aileleri tarafından hastaneye getirildi. Hastanede oluşan yoğunluk nedeniyle 5 öğrenci ise buradan Tefenni Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Valilikten açıklama geldi

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karamanlı ilçesinde bulunan bir okulda öğle yemeğini yiyen öğrencilerden, 4’ünün kusma, 6’sının mide bulantısı şikayeti ile başvurması üzerine, 33 öğrenci gözlem amaçlı olmak üzere toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesine sevkleri yapılmıştır. Yoğunluktan dolayı 5 öğrenci 7 km mesafedeki Tefenni Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, taburcu işlemlerine başlanılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmek üzere yemekten şahit numune alınmış olup, adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.