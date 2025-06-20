Burdur’un Armağan İlci Mahallesi’nde çıkan arazi yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Armağan İlci Mahallesi 11005 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir boş arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın çıktı. Durumu fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin titiz çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.