Burdur’da annesini darbedip kaçan şahıs, Konya’da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak, zanlıya yardım ve yataklık edenlerin yanı sıra uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 10 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Olay, 23 Ocak Perşembe günü Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Alkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan H.G., annesini darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. H.G., kendisine yardım eden ve birlikte uyuşturucu madde kullandığı belirlenen kişilerle birlikte Bucak’tan Konya’ya götürüldü. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda H.G.’nin Konya’nın Beyşehir ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Bucak’a getirildi. Olayla bağlantılı olarak H.G.’ye yardım yataklık eden ve uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 10 kişi hakkında da işlem yapıldı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.