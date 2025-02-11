Burdur’da 2024 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan 264 bin 824 ihbarın yüzde 59’unun asılsız olduğu açıklandı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, vatandaşlara acil çağrı hattını yalnızca gerçek ihtiyaç durumlarında kullanmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak Türkiye’de de 11 Şubat’ta kutlanan "112 Günü" kapsamında Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme stantları açıldı. Etkinlikte konuşan Vali Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemine vurgu yaparak, yapılan ihbarların büyük bir kısmının asılsız olmasının, acil müdahale gerektiren durumlarda gecikmelere yol açabileceğini belirtti.

112 çağrılarına yanıt süresi 2.8 saniyeye kadar düştü

2014 yılından itibaren pilot iller arasında yer alan Burdur’da, 112 Acil Çağrı Merkezi tek numara uygulamasına hızla adapte oldu. Gelen çağrılara yanıt süresi 2.8 saniye gibi kısa bir süreye kadar düşerken, 2024 yılı boyunca alınan 264 bin 824 ihbarın yalnızca yüzde 41’inin gerçek olduğu tespit edildi.

İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşabilmek için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada ; "Türkiye’de eş zamanlı şekilde 112’nin tek numara şeklinde algılanması noktasında 11 Şubat’ı 112 Günü olarak kutluyoruz. Tabi 112 bizim aslında bütün acil durumlardaki sevk ve koordinasyonu sağlayan bir merkezimiz. 2014 yılından itibaren de Burdur’da 112’yi koordinasyonlu bir şekilde uygulamaya geçmiş olduk. Biliyorsunuz, bünyesinde Emniyet, Jandarma, Orman, İtfaiye, Belediye ve aynı zamanda AFAD ile sağlık birimleri personellerimizden oluşuyor. 112 ile tek uygulama olarak yapmak istediğimiz şey aslında bütün acil ve olağanüstü durumlardaki koordinasyonun hızlı, seri ve ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak." dedi.

2024 yılı itibarıyla 264 bin 824 gibi bir çağrı karşılama kapasitesini olduğu dile getiren Vali Baydar Bilgihan; " 2024 yılı itibarıyla karşılanan çağrı kapasitesinin önemli bir oranı aslında asıllı ihbarlarımız oluşturuyor. Fakat baktığımız zaman özellikle vatandaşlarımızdan bugün vesilesiyle temel istirhamımız, 112’yi yalnızca acil durumlarda aramaları. Dolayısıyla özellikle asıllı ihbarlar bizim açımızdan çok önemli. Asıllı ihbar dediğimiz de acil bir durum kapsamında hızlı bir şekilde kurumlarımızın desteğine ihtiyaç olması. O yüzden istirhamımız asılsız ihbarların ya da arama kapatma şeklinde ihbarların olmaması. Acil durumda olan ve sırada bekleyen bir vatandaşımıza daha kolay, daha hızlı şekilde ulaşabilmesi noktasında bir engel oluşturabiliyor. O yüzden bu aynı zamanda aslında insani bir görev. Bir vatandaşlık görevi. 112’yi acil ihtiyaç duyduğumuz noktalarda aramamız gerekiyor. Bu anlamda bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. Vatandaşlarımıza da bu anlamda gösterdikleri ve gösterecekleri hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline teşekkür eden Vali Bilgihan, 7/24 görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.

Etkinlik kapsamında açılan stantlarda ise vatandaşlar, dolandırıcılık, narkotik, 112 Acil Çağrı Merkezi ve KADES uygulaması konularında bilgilendirildi.