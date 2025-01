Burdur İtfaiyesi, 2024’te yangın, trafik kazası ve hayvan kurtarmanın yer aldığı 503 olaya müdahale etti.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğün ekipleri, donanımlı kadro, modern araç ve ekipmanlarla, yangın, sel, su baskınları ile trafik kazalarına müdahale ederek çok sayıda can kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Olaylara en hızlı şekilde müdahale etme ilkesiyle görev yapan itfaiyeciler, 2024 yılı içerisinde 503 vakada görev aldı. Bu vakaların 283’ü yangın, 32’si trafik kazası, 36’sı kurtarma, 74’ü su baskını ve 78’inin hayvan kurtarma olayların oluştuğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, şehrimizin her köşesinde oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için itfaiye ekiplerimiz daima nöbette. Düzenli eğitim ve tatbikatlarla donatılmış nitelikli personelimiz, güçlü altyapımız ve modern araç-gereçlerimizle Burdur için her zaman hazırız. 2024 yılında Burdur İtfaiyesi, özverili ve kahramanca çalışmalarıyla şehrimizin güvenliği konusunda örnek bir başarı sergilemiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak, bizim en büyük önceliğimizdir. İtfaiye ekiplerimizin gayreti ve modern teknolojinin desteğiyle bu hedeflere ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, Burdur’un her bölgesinde hayat kurtarıcı bir rol üstlenerek halkımızın yanında olmaya devam ediyor. Ayrıca, İtfaiye Müdürlüğümüz sadece ilimizde değil, 6 Şubat Depremi başta olmak üzere Kahramanmaraş, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli, Afyon, Kütahya, Isparta ve Manisa gibi illerde meydana gelen onlarca orman yangınına müdahale ederek bu yangınların söndürülmesinde kritik bir rol oynamıştır. Her türlü felaket ve acil durumda, gece gündüz demeden kendi yaşamlarını tehlikeye atarak çalışan itfaiye ekiplerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.