Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal gazete ve televizyonların temsilcileri ve basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Mamak Belediyesi’nin Sosyal tesisi olan Mabel Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltı programına Başkan Şahin’in yanı sıra başkan yardımcıları ve çok sayıda gazeteci katıldı. Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Şahin, çok zor ve kutsal bir görev yapan basın mensuplarının gerçekleri ortaya çıkarma ve toplumu aydınlatma sorumluluğu taşıdığını söyledi. Gazetecilerle belediye başkanlarının alanlarının zaman ve mekân tanımadığını belirten Başkan Şahin, “Bizler meslek olarak aynıyız, bizim alanımız zaman, mekân tanımayan bir alan. Gecemiz, gündüzümüz, kışımız, baharımız yok. Her mevsim ve saat çalışıyoruz. Yaptığınız mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir kardeşinizim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

“Makam aracından çok yürüyerek yol yapıyorum”

Göreve geldikleri günden itibaren sınırlı bir bütçeyle Mamak’ta hizmetlerini ve etkinlikleri kesintisiz sürdürdüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Şahin, “Önemli olan büyük bütçeler değil, doğru planlama ve mevcut kaynakların etkin kullanımıdır. Gereksiz harcamaları ve israfı önlemek amacıyla tasarruf tedbirleri uyguladık. Gelir getirici projelerle birlikte mali disiplini sağlayarak toparlanma sürecine girdik. Yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi. Sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve yatırım belediyeciliği anlayışıyla Mamak halkına hizmet ettiklerini belirten Şahin, “31 Mart yerel seçimlerinden başarı ile çıkıp, vatandaşlarımızdan emaneti devraldığımız günden beri, Mamaklı hemşerilerimizin bize duyduğu güveni asla sarsmadan, büyük bir özenle taşımanın ve onlara layık olabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Sen ben olayını ortadan kaldırıp saygı, sevgi içerisinde bir Mamak hayal ettik. Belediye Başkanlığımızda herkesin Belediye Başkanı olmak için gayret ediyoruz. Temizlik işçimizden bürokratlarımıza kadar el ele çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkın içinde olan bir belediye başkanıyım. Makam aracından çok yürüyerek yol yapıyorum” diye konuştu.

“Hiç kimseye cevap vermiyorum, işime, istikametime bakıyorum”

Mamak’a hizmet etme anlayışıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Şahin, “Bizim siyaset, yönetim anlayışımızın temelinde ‘hizmet’ yer alır. Hayat devam ettiği müddetçe, hizmet de devam eder, daima yapılacak yeni işler vardır. Herkesin düşüncesine saygım var. Yaptığımız tüm projelerde ve tüm çalışmalarda siz değerli basın mensuplarımızın desteği çok kıymetli. İstiyorum ki; güneydeki de batıdaki de doğru yazsın. Benim yanlışım varsa benim düşünceme yakın arkadaşım da beni eleştirsin. Benim düşünceme uzak arkadaş da benim doğrum varsa doğru olduğunu yazsın. Sosyal medyada hakkımda ne yazılırsa yazılsın ben işime bakıyorum. Hiç kimseye cevap vermiyorum, işime, istikametime bakıyorum. Mamak’ta yaşam standartlarını yükseltmek, modern bir şehir inşa etmek ve her kesimin belediyeye eşit mesafede olduğunu hissetmesini sağlamak en büyük hedefimizdir. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle Mamak’ı daha güzel yarınlara taşıyacağız” açıklamasında bulundu.