Her yıl düzenlenen Wiki Loves Earth Uluslararası Doğa Fotoğrafı yarışmasında 56 ülkeden gönderilen 80 bin 100 fotoğraf içerisinden Niğde’de öğretmen olarak görev yapan Fatih Yılmaz tarafından çekilen Burdur Gölü fotoğrafı manzara kategorisinde birinci oldu.

Her yıl Wikipedia tarafından düzenlenen ve dünyadaki doğal miras alanlarını tanıtmayı ve korumayı hedefleyen Wiki Loves Earth uluslararası fotoğraf yarışmasına bu sene de ilgi büyük oldu. 56 ülkeden 3 bin 800 yükleyici tarafından 80 bin 100 fotoğrafın gönderildiği yarışmada 11 jüri üyesi tarafından değerlendirme yapıldı.

Değerlendirmelerin sonrasında 2024 yılının manzara kategorisinde en iyi fotoğrafı Niğde’nin Çiftlik ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Fatih Yılmaz’a ait Burdur Gölü fotoğrafı seçildi. Yılmaz tarafından "Küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen gölün kıyılarındaki gölü besleyen tatlı su kaynakları her geçen gün kuruyor ve kuraklığın boyutları her geçen gün artıyor. Kuşların ve tatlı su canlılarının yaşam alanları daralıyor" sözleri ile gönderilen fotoğraf, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Yılmaz, yaşanan iklim değişikliği sebebiyle can çekişen Burdur Gölü’ndeki durumu bu fotoğrafla dünyaya göstermiş oldu.

Türkiye yarışmaya damga vurdu

Türkiye’den gönderilen bin 200’e yakın fotoğraf arasından 7 fotoğraf ilk 20’ye girerek yarışmaya damga vurdu. Manzara kategorisinde birinci olan Fatih Yılmaz’ın dışında İsmail Taşgeldi tarafından çekilen Artvin-Kaçkarlar fotoğrafı üçüncü, Hürmetçi Sazlığı ve Erciyes Dağı fotoğrafı beşinci, bir kullanıcı tarafından gönderilen Karagöl-Sahra Milli Parkı sonbahar fotoğrafı sekizinci, Ekrem Kalkan tarafından çekilen Yedigöller Milli Parkı sonbahar fotoğrafı ise onuncu oldu. Yakın çekim fotoğraf kategorisinde ise Mehmet Karaca tarafından çekilen peygamber devesi çifti fotoğrafı üçüncü, Akdeniz bukalemunu fotoğrafı ise yedinci olarak yarışmaya damga vurdu.