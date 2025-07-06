Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bugüne kadar 200’ün üzerinde kez çatıya çıkarak intihar edeceğini öne süren ve kamuoyunda "İntiharkolik Hasan" olarak bilinen Hasan İ., bu kez Burdur’un Gölhisar ilçesinde benzer bir girişimde bulundu. Her defasında aynı yöntemi kullanan şahıs, yine para aldıktan sonra çatıdan indi.

Olay, sabah saatlerinde Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatısında elinde bıçakla dolaşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı binanın önüne hava yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ve itfaiye personeli merdivenle çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Müzakereler sonucu elindeki bıçağı bırakan şahıs, ekipler tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Kimlik tespiti yapılan kişinin ülke genelinde 200’den fazla kez benzer girişimlerde bulunan Hasan İ. olduğu belirlendi. Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Hasan İ.’nin daha önce de birçok şehirde benzer yöntemle çatıya çıkıp "İntihar edeceğim" diyerek para talep ettiği öğrenildi.