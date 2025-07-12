Burdur’un Bucak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Bucak ilçesi Fatih Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir B. (24) idaresindeki 15 ADS 012 plakalı otomobil, Antalya-Burdur Karayolu istikametine seyir halindeyken, Bucak Belediyesi Kademe binası karşısına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

Kazada otomobil sürücüsü Kadir B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil ise kurtarıcı yardımıyla kanaldan çıkarılarak otoparka çekildi.