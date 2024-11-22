Ankara bölgesi hakemi Burak Pakkan, 6. kez Sivasspor’un maçında düdük çalacak. Kırmızı-beyazlılar, pazar günü evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor pazar günü saat 13.30’da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Mert Bulut ile Suat Güz yapacak.

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Burak Pakkan, Sivasspor’un 6. kez maçını yönetecek. Pakkan’ın düdük çaldığı müsabakalarda Sivas 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Burak Pakkan ayrıca bu sezon ilk kez Sivasspor karşılaşmasında görev yapacak.

Burak Pakkan’ın yönettiği Sivasspor maçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1

Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Sivasspor: 4 - Pendikspor: 1