Merkezefendi ve Denizli’nin yerel üreticilerini bir araya getiren ‘Merkez Çarşısı’nın girişimci kadınlarına, Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘E-Ticaret ve Sosyal Medya İçin Fotoğraf Çekme Teknikleri’ eğitimi verildi.

Merkezefendi Belediyesi’nin öncülüğünde Good4trust iş birliği ile ‘Merkez Çarşısı’nın yerel üreticileri, Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde eğitim için bir araya geldi. Merkez Çarşısı’na dahil olan kadın üreticilerin katıldığı ‘E-Ticaret ve Sosyal Medya İçin Fotoğraf Çekme Teknikleri’ eğitimi uygulamalı bir şekilde gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından girişimci kadınlara ürün fotoğraflama konusunda detaylı bilgiler verildi.