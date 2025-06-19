Kayseri’de kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken Bünyan ilçesinde kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarının görüldüğü Kayseri’de; bu güne kadar KKKA hastalığı nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Bünyan Belediyesi ise; ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını ön planda tutan belediye ekipleri; parklar, yeşil alanlar, oyun grupları ve mesire alanları başta olmak üzere tüm kamuya açık alanlarda düzenli olarak ilaçlama yaparak haşere popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor. İlçede gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Son zamanlarda Kayseri’de görülen kene vakalarında Tomarza ilçemizde 1 kişi daha hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin. Bünyan’da hemen gerekli tedbirleri aldık, ilaçlama faaliyetlerine başladık. Bünyanlı hemşehrilerimizden özellikle rica ediyoruz; parklarımıza 24 saat evlatlarımız ve kendileri girmesin. İnşallah Bünyan’da böyle bir vakayla karşılaşmamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Şuana kadar ilaçlanmayan parkın kalmadığını kaydeden Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy ise ilaçlama çalışmaları hakkında bilgiler vererek; "Merkez mahallelerimizde ve eski belde belediyelik olan mahallelerde bulunan tüm parklar ilaçlandı. İki ayrı noktada iki ayrı ilaçlama aracıyla birlikte ilaçlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızdan ricamız; ilacın etken maddesinden dolayı 24 saat parklarımızda gezmemelerini istiyoruz. Şuanda ilaçlanmayan parkımız bulunmamaktadır" dedi.

Öte yandan, vatandaşların bu süreçte dikkatli olması ve gerekli durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri istendi.