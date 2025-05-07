Bünyan Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle alınan 50 adet akülü araç, düzenlenen törenle ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

İlçe meydanında 50 adet akülü araç dağıtımı yapıldı. Gerçekleşen araç teslim törenine Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Almanya El Ele Gönül Dostları Derneği Başkanı Dursun Karabel, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, Belçika Türk Federasyonu Hausden-Zolder Ülkü Ocakları Başkanı Rüstem Savurmuş ve Kadın Kolları Başkanı İmran Gülener, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Genel Başkanımızın bize bir talimatı var. Diyor ki; üretken olacaksınız, çalışkan olacaksınız ve sosyal belediyecilik yapacaksınız. Elhamdülillah biz bunu Bünyan’da en güzel şekilde yansıtıyoruz. Engelli kardeşlerimize bir hayat ışığı olmaya çalışıyoruz. Birçoğu beni arıyor ve ’Başkanım bu aracı bana verirseniz dışarıya çıkacağım, gezeceğim. Bir nefes alacağım’ diyor. Allah hepinizden razı olsun. Buna vesile olan bütün dostlarıma, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise konuşmasında, "Tabi bu birlikteliği sağlamak, buna vesile olmak ve bu hayra vesile olmak, bu birlikteliği toparlamak adeta birlik ve beraberliğin eseri. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Bünyan’a, tüm Kayseri’ye selamı var. Özellikle kendilerinin talimatı ve bizim onlara vermiş olduğumuz söz, altını çizerek söylüyorum; Kayseri’de birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın had safhada olması için gayret edeceğiz. Bunun için bu birliktelikleri sağlayacağız ve Cumhur İttifakı’nın da Kayseri’den Türkiye’ye örnek olacağı bir ortamı da inşallah tahsis edeceğiz dedik. Özellikle bugün Bünyan’a baktığımızda tarihi yüzyıllar öncesine dayanır. Buranın kadim insanı çok kıymetli insanlardır. Burada da Bünyan yeniden farkını koyuyor. Selahattin başkanımızın ortaya koymuş olduğu bütünleştirici siyaset, belediye başkanlığı beraberinde buradaki siyasi partilerimizin birlikteliği adeta örnek teşkil ediyor. Biz inanıyoruz ki bu birliktelik Kayseri’mizde zaten hayra vesile olacak ki bugün de bunun eserini görüyoruz. Bizler gurur duyduğumuzu belirtiyoruz. Bu birlik, beraberlik inşallah kar yumağı gibi katlanarak, büyüyerek devam edecektir. Hayırlar daim olsun" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, "İl başkanı olarak en çok ziyaret ettiğim ilçe Bünyan. Çünkü Selahattin Başkan bizi durdurmuyor. Durmadan bir program ya da organizasyonu oluyor. Sağ olsun sayesinde mutlu oluyoruz ama bugün herhalde bu ziyaretlerimizin en kıymetlisi için buradayız. İnsan gönülden ibarettir. Koldan, elden, bacaktan değil ve her birimiz biliyorsunuz ki birer engelli adayıyız. Dolayısıyla Selahattin başkanımızın böylesine güzel bir organizasyonu tertip etmesiyle beraber bu konudaki duyarlılığımızın da vatandaş olarak, kurumlar olarak, siyasi partiler olarak daha fazla arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm teşkilatları olarak bu yönde bir çalışma geliştireceğimizi de buradan duyurmak istiyoruz. Selahattin başkanımızdan Allah razı olsun diyorum ben" diye konuştu.

Törene katılan 60 yaşındaki engelli vatandaş Bircan Kaya, "Çok güzel bir hizmet bu ve ben de çok güzel buldum. İlgilenenlerden Allah razı olsun. Evde oturmaktan çok sıkıldım. Eşim beni tekerlekli sandalye ile gezdiriyor ama ben kendim daha özgür, güzel hissetmek istiyorum. Güzel yerleri gezmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşlardan Murat Altıntaş da, "Allah razı olsun, güzel bir hizmet. Engellilerimizi düşünüyorlar. Ne güzel bir şey" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından araçların tedariğine katkıda bulunan hayırseverlere plaket takdimi yapılarak, araçlar da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.