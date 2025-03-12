4-14 Nisan 2025 tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Okul Sporları Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Arif Bulut, okul idarecileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi makamında ziyaret etti.

4-14 Nisan 2025 tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Okul Sporları Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Arif Bulut Afyonkarahisar’da bir ilke imza atarak bu seviyede bir başarı elde etti. Öğrenciyi tebrik eden Sünnetci; "Afyonkarahisar için büyük bir gurura imza atmaya hazırlanan öğrencimiz Arif Bulut’u tebrik ediyorum. Azmi, disiplini ve yeteneğiyle Afyonkarahisar’ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tam. Afyonkarahisar Spor Lisesi, sizler gibi kıymetli gençlerle ’Tarih Yazmaya’ ilimizde ve ülkemizde nice başarılara imza atmaya devam edecektir" dedi. Ziyaret Sünnetci’nin hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.