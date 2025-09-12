İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ayvacık ilçesinde katıldığı düğünde nikah şahitliği yaptı.

Bir dizi ziyaret için Çanakkale’de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ayvacık ilçesinin Büyükhusun köyünde yapılan Kocabıyık ve Kayalı ailelerin düğününe katıldı. Ayvacık Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık ve İlknur Kayalı çiftinin nikah şahidi Bülent Turan oldu. Turan, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Turan nikahta yaptığı konuşmada, aile kurmanın toplumun yapı taşını oluşturmak için bir adım olduğunu ifade ederek, aile kurmanın toplumdaki önemine dikkat çekti.

Fatih ve İlknur çiftinin düğününe İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın yanı sıra çok sayıda siyasi katıldı.