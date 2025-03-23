TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 2 hemşehri derneğinin etkinliğine katıldı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanlığı tarafından Alaybey Mahallesinde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği programına katıldı.

Programa ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ile birlikte giden Bülent Arınç’ı, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Kerim Gümüş karşıladı.

Etkinliğe AK Parti İl Başkan vekili Mecit Osmanlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ile dernek üyeleri katıldı.

İftar yemeği ardından konuşma yapan Dernek Başkanı Kerim Gümüş, katılımlarından dolayı Bülent Arınç’a teşekkürlerini iletti.

Derneğin Şehzadeler ilçesinde 9 köy ve merkezdeki 5 mahalleden yaklaşık 30 bin üyesi olduğunu belirten Başkan Gümüş, dernek üyelerinin katkılarıyla geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğine 3 bin kişinin katıldığını söyledi.

Yemeğe katılanlara hitap eden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgulayarak şunları söyledi:

"Sizlerin arasında bulunmaktan keyif aldım. Rahatsız olmama rağmen geldim. Çok şükür çok geniş katılımlı bir iftar yapıyoruz. Allah kabul etsin. Allah oruçlarımızı, iftarlarımızı, ibadetlerimizi hayır hasenatımızı kabul eylesin. Kadir Geceleri’ndeyiz. Allah kadir gecemizi de mübarek etsin. Hepinizin duaları kabul olsun. İşimize, eşinize, ailenize, evlatlarımıza Rabb’im bereketler versin. Hayırlı ömürler versin. Hastalarımıza şifa versin. Geçmişlerimize rahmet etsin. Bu duaları beraberce amin demek üzere bir araya geldik. Güzel bir iftar yaptık. Manisa milletvekilimiz Mücahit Arınç ile birlikte gelecektik. O Alaşehir’de görevli ama hepinize çok selamları var. Sancaklı Yörükleri arasında büyük bir dayanışma, dostluk ve arkadaşlık var. Buradan da görüyorum ki Manisa’mızın nüfusunun da çok önemli bir kısmı köylerimizden gelen kardeşlerimiz de oluşuyor. Sizlerin de duasına, desteğine her zaman ihtiyacımız var. Manisa’mızda ve ülkemizde huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Yapılan konuşmaların ardından dernek başkanı Gümüş tarafından Bülent Arınç ve ağabeyine Yörük Türkmen Yağlığı hediye edildi.

Selendililer Derneğine ziyaret

Arınç, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneğinin iftar yemeği ardından, beraberindeki heyet ile birlikte Şehitler Mahallesinde Selendililer Derneğini ziyaret etti.

Manisa’daki Selendililer Dernek Başkanı Emrah Yıldırım, Selendi’nin AK Partili Belediye Başkanı Murat Daban ve Selendi Belediyesi eski Başkanı Muharrem Kaya, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Arınç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.