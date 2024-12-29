MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 61 yerleşim yerinin yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Bulanık’ta hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 53 köy ve 16 mezranın yolu ulaşım kapanmıştı. İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 53 köy ve 8 mezranın yolu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 8 mezra yolunun da açılması için çalışmalar sürüyor.

Bulanık İlçe Özel İdaresi Şefi Seftar İnci, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy ve mezra yollarından 61 tanesinin ulaşıma yeniden açıldığını ifade ederek, kapalı kalan 8 mezra yolunun ise ulaşıma yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.