Muş’un Bulanık ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 18 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Rüstemgedik Beldesi Bedevi Baran ve Sultanlı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen törende, öğrenciler karnelerini Kaymakam’ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

"Yaz tatilinizi iyi değerlendirin"

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaz tatilinin sadece dinlenme zamanı olmadığını vurguladı. Çocuklardan bu dönemi verimli geçirmelerini isteyen kaymakam Koşansu "Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamladınız. Bir yıl boyunca çok çalıştınız, emek verdiniz. Şimdi dinlenme zamanı ama aynı zamanda kendinizi geliştirme fırsatı. Tatilinizi kitap okuyarak, yeni şeyler öğrenerek ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek değerlendirmenizi istiyorum. Hepiniz kutluyor ve iyi tatiller geçirmenizi diliyorum" dedi.

Kaymakamdan öğretmenlere teşekkür

Yaz tatiline çıkan öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür eden kaymakam Koşansu, "Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakırken, geleceğimizi şekillendiren çocuklarımızı yetiştirmek adına özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Görevlerini büyük bir fedakârlık ve sorumlulukla yerine getiren kıymetli eğitimcilerimize huzurlu ve dinlendirici bir yaz tatili diliyorum" İfadelerine yer verdi.

Tören sonunda öğrencilere karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler de verilirken, veliler de çocuklarının başarısını sevinçle izledi. Öğrenciler ise yaz tatiline başlamanın heyecanını yaşarken, öğretmenler de çocuklarına veda etmenin duygusallığını yaşadı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şube Müdürleri Metin Aral ve Erol Parlak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler de katıldı. Karne dağıtımı öncesinde sınıfları tek tek gezen Kaymakam Koşansu, öğrencilerle sohbet etti, başarılarından dolayı tebrik etti.