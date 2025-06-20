Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ahmet Nuri Özsoy İlkokulu’nda öğrencilerini, karne gününde de yalnız bırakmadı. Başkan Doğan, "Çocuklarımızın ışıl ışıl gözleri, içten gülüşleri ve yüreklerindeki heyecan bize bir kez daha gösterdi ki, bu ülkenin geleceği emin ellerde. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Merkezefendi’de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler için tatil zili çaldı. Ahmet Nuri Özsoy İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Başkan Doğan, miniklerin sınıfta yaptığı mini gösteriyi izledi. Miniklerin karnesi Başkan Doğan tarafından kendilerine takdim edildi. Karne heyecanı yaşayan miniklere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Doğan, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

"Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum"

Öğrencilerin ve gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ahmet Nuri Özsoy İlkokulu’nda okuyan evlatlarımızla bir araya gelerek karne heyecanlarına ortak olduk. Bir yıl boyunca emek vererek çalışan, öğrenen, gelişen tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, onların yanında olan kıymetli öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ışıl ışıl gözleri, içten gülüşleri ve yüreklerindeki heyecan bize bir kez daha gösterdi ki, bu ülkenin geleceği emin ellerde. İyi ki varlar. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.