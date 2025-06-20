Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ORC Araştırma Şirketi’nin 18 bin 200 kişiyle yaptığı ankette Türkiye’nin en başarılı beşinci ilçe belediye başkanı seçildi.

Türkiye genelinde yapılan ankette, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaş memnuniyeti oranında beşinci sırada yer aldı. ORC Araştırma Şirketi tarafından 5-16 Haziran 2025 tarihleri arasında 18 bin 200 kişiyle yapılan kamuoyu yoklamasında, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları belirlendi. Katılımcılara, kendi şehirlerinde görev yapan belediye başkanlarının performansını nasıl değerlendirdikleri soruldu. Mutlu Işıksu, hizmet kalitesi ve şehirdeki yaşam standartlarına katkılarıyla ankette yüzde 58,2’lik oyla beşinci sırada yer aldı.