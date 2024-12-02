Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’ın talimatıyla düzenlenen yemekte yaşlılar keyifli anlar geçirdi.

Başkan Sıbıç, evlerinden aldırdığı yaşlı vatandaşlarla öğlen yemeği yiyerek, keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Yaşlılar böyle özel bir gün geçirmenin mutluluğunu dile getirirken, duygusal anlar yaşandı. Sıbıç, “Bu şehirde kimse kimsesiz kalmayacak. Bulancak Belediyesi kocaman bir aile ve her birey bu ailenin bir parçası. Arkadaşlarımız sürekli sahada, sizler için çalışıyor. Bu projemizi sürdürülebilir hale getirerek tüm yaşlılarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yemek programının ardından Giresun Kalesi’nde çay ve kahve eşliğinde sohbet eden grup, keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Sıbıç’a teşekkür eden konuklar, çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Bulancak Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Belediyemiz ’Kimse Kimsesiz Kalmayacak’ ilkesiyle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirerek halkımızın her kesimine dokunmaya devam ediyor. Başkan Necmi Sıbıç ve ekibi, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlara destek sunmaya kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.