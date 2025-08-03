Aydın’ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen ’Kentin Çocukları Futbol Turnuvası’ final maçlarının ardından tamamlandı. İki hafta süren turnuvada dereceye giren takımlar ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Erol’un elinden aldı.

Buharkent’te çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, büyük bir coşku ve centilmenlik içinde sona erdi. İki ayrı grupta lig usulü oynanan karşılaşmalar sonucunda 1. Grup’ta Altın Çocuklar birinci, Buharcelona ikinci, KentCity ise üçüncü oldu. 2. Grup’ta ise Buharsenal birinci olurken, Kurtuluşspor ikinci, İncirkent FC üçüncülük elde etti. Turnuvanın final gününde tüm katılımcı çocuklara madalya ve hediyeleri verildi. Dereceye giren takımlar da kupa ile ödüllendirildi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "İki hafta boyunca çocuklarımızın mücadelelerine sahada tanıklık ettik. Centilmenlik ve takım ruhunun en güzel örneklerini gördük. Katılan tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erol ayrıca turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen futbol sorumluları Omay Kaan Aktürk ve Deniz Akarca’ya da teşekkür etti.