Nevşehir’de şarkıcı Murat Boz’un konserine vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Murat Boz, Göreme Festival Alanı’nda on binlerce hayranıyla buluştu. Ünlü şarkıcı konserinde yeni şarkısı ’Yapar mısın’ın yanı sıra ’İki Medeni İnsan’, ’Adını Bilen Yazsın’, ’Özledim’ gibi en sevilen parçalarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir ağızdan söyledi. Boz, konserin bir bölümünde; "Ben sizsiz yapamam, arada mesafe var" diyerek sahneden indi ve hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "İyi ki varsınız, beni bu yağmurlu havada yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayenizde buralardayız. Nevşehir’i çok seviyorum. Burada film de çektim. Hem insanı hem doğasıyla mükemmel bir şehir. Burada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Yağmur da yağsa kar da yağsa bu sahneden inmiyorum" dedi.