Engelliler Haftası dolayısıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde (AYBÜ) İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Buğday Tanesi’ filminin gösterimi yapıldı.

AYBÜ’de ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesini konu alan ‘Buğday Tanesi’ filminin gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi. AYBÜ Etlik Milli İrade Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen film gösterimine 28. Dönem İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın yanı sıra AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Teknik Heyeti ve oyuncuları, Ampute Milli Takım Teknik Direktörü ve oyuncuları ile Ankara’daki üniversitelerden öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Engelsiz AYBÜ Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte Serkan Bayram, hayat hikayesini konu alan, ‘Buğday Tanesi’ filmini katılımcılarla birlikte izledi. Film gösteriminin ardından bir söyleşi gerçekleştirildi.

"Ellerimle tutamadığımı gönlümle tuttum"

Söyleşide konuşan Milletvekili Serkan Bayram hem Türkiye’de hem de dünyada engelleri kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunu hep beraber başaracağız. Yere düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin. Hayat görüşümüz bu. Ellerimle tutamadığımı gönlümle tuttum, kalbimle tuttum ve hiçbir zamanda bırakmadım. İnşallah bu film engelli vatandaşlarımıza umut olur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.