İzmir'de Buca Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mihri Nil Tatlı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Yarışması” Türkiye finalinde büyük bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Buca ilçesinde "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm” kategorisinde Türkiye ikincisi olan Mihri Nil Tatlı, çevreye duyarlılığı ve sanatsal yaratıcılığıyla hem jüri üyelerinin hem de katılımcıların takdirini kazandı.

Küçük yaşına rağmen çevresel farkındalığı yüksek bir bilinçle hazırladığı projesinde Mihri Nil Tatlı, atık malzemeleri sanata dönüştürerek geri dönüşümün estetikle buluşabileceğini ortaya koydu.

Mihri Nil Tatlı’nın elde ettiği Türkiye derecesi, ailesi ve öğretmenleriyle birlikte İzmir eğitim camiasını da gururlandırdı.

Anlamlı başarı, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmede eğitimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.