Kayseri’de Araştırmacı Gazeteci ve Yazar Çetin Ağaşe tarafından Kadın ve Çocuk temalı yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı. Sergilenen resimlerde Auran Kozmetik tarafından geliştirilen çalışma ile eserler ziyaretçilere kokuları ile de anlatılmaya çalışıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Araştırmacı Gazeteci ve Yazar Çetin Ağaşe, "Benim hiç böyle bir planım yoktu. 11. kitabımı çalışıyordum. Boş zamanlarımda da 35 yıl düşünüp kurduğum belli boşluklarda resim yapıp onları da dostlarıma hediye etme planım vardı. Burada bir dostuma yaptığım birkaç resmi gösterdim. O dostum da benden habersiz buranın müdürü Fatma Hanıma göstermiş. Benimle diyaloğa geçti, kendisi ile bir araya geldim. Proje öyle bir yere geldi ki bugünkü hale geldi. O zaman dedim ki 12. kitabımı kelimelerle değil, fırçayla ve boyalarla derdini anlattı diyelim. Devamında annemin komşusunun 2 çocuğu var, Ecrin ve Buğra. Yanıma geldiler ve senin çıraklığını yapacağız dediler. Bu süreçte onlarla da bir öğreti paylaştık. Diğer taraftan projenin son günlerinde Auran Kozmetik firması ile iletişime geçtik. Sana özel koku üretmek istiyoruz dediler ve ürettiler. İçeride an’a özel koku yapacaklar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Olay şu hale geldi; görsel, koku ve müzik eşliğinde mini bir yolculuk yaşayacaksınız içeride. O keyfi bir parça sizlere geçirebilirsem çok mutlu olurum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Böyle anlamlı ve önemli bir projenin sergisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Merakla izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun ellerinize sağlık diyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Ben huzurlarınızda Çetin Ağaşe’ye teşekkür ediyorum. Bir de büyükşehir belediyemize de millet bahçesinin içerisinde sanat galerisi gibi imkanlar sunduğu için de teşekkür etmezsem kul hakkına girmiş olurum diye de düşünüyorum. Muhteşem bir ortam ve galeri, muhteşem bir sergi. Sergimizin Kayserimize hayırlı olmasını ve bundan sonra açacağımız diğer sergiler için de teşvik edici anlam kazandıracağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş ise, "Çetin abimizle otururken bir görsel sanatlar sergisi düzenleyeceğini söylemişti. Biz de 35 civarı bir eserle karşılayacaktık misafirlerimizi. Bu eserleri koku ile anlatabilir miyiz diyerek Çetin beylerle görüşme fırsatımız oldu. Sonrasında buradaki bütün tabloları koku ile resmetmeye çalıştık. Gerçekten çok özel bir projeydi. Kimyagerlerimiz çok özel bir tablo tasarladılar. Misafirlere hem tabloyu koklama imkanı bulduk bu sayede. Bizim için gayet keyifliydi. Burada hem Büyükşehir Belediyemize hem de Çetin abime çok teşekkür ediyorum. Gayet keyifli bir sergi oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile sergi ziyarete açıldı. Protokol üyeleri de sergiyi gezerek eserler hakkında bilgiler aldı.