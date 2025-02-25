Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Çağdaş Koç, fraksiyonel karbondioksit lazerlerle yapılan cilt yenileme işlemleri hakkında bilgi verdi.

Sivilceler, kırışıklıklar ve sarkmalar Yaşın ilerlemesi ve çevresel faktörlerin de etkisi ile ciltte istenmeyen görünümler ortaya çıkabiliyor. Ancak son dönemlerde lazer teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde genç ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek mümkün olabiliyor. Lazer ışığı ile ciltte mikro tüneller açarak cildin yenilenmesini sağlayan fraksiyonel karbondioksit lazer, sivilce ve yara izlerinin tedavisi ile yüz sarkması ve çatlakları yok etmek için kullanılıyor. Cilt yenileme ve gençleştirme, göz çevresi ve kazayağı adı verilen kırışıklıklarının düzeltilmesi, yüz ve boyun kırışıklıklarının azaltılması ile el üstü derisinin gençleştirilmesinde başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji ve Kozmetoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Çağdaş Koç, fraksiyonel karbondioksit lazerlerle yapılan cilt yenileme işlemleri hakkında bilgi verdi.

Yeni hücre üretimi destekleniyor

Koç; "İnsan cildinde yeni hücre üretimi 20 yaşların ortasından itibaren yavaşlamaya başlar. Cildin; büyüme, olgunlaşma ve yaşlanma konusunda genetik bir hafızası vardır. Cilt gençleştirme işlemlerinde estetiği bozan izler ve skarları yok etmek için yeni hücre üretimi desteklenir. Özellikle lazerler sayesinde cilde kontrollü uyarılar gönderilerek tembelleşmiş ve yavaş çoğalan alttaki sağlıklı hücreler uyarılır, sorunlu ve hasarlı hücreler yok edilerek yeniden daha sağlıklı ve genç hücrelerin üretilmesine yardımcı olunur. Fraksiyonel karbondioksit lazer, cilt üzerine minimum hasar vererek ince katmanları hassas bir şekilde kaldırmaktadır. Basitçe, lazerler güçlü ve dar spektrumlu ışınlardır. Cildin en üst tabakası olan epidermis, lazer ışınlarına karşı hassastır. Bu lazerler cilde çarptığında, enerji epidermal su moleküllerini ve onlarla birlikte epidermal hücreleri ısıtır ve buharlaştırır. Bu lazerler alttaki dokulara minimum hasar verir. Ve cildin yüzeysel katmanlarını yok ettiği için ablatif lazer olarak sınıflandırılır. Genel olarak, genç bir cilt görünümü elde etmek için kısa zamanda sonuç alınabilir" dedi.

İşlemden sonra değişim başlıyor

Fraksiyonel karbondioksit işleminden sonra ciltte değişimler olacağını kaydeden Koç, "Yüzeysel lekeler kaybolurken, derin olanlar ise önemli ölçüde azalacaktır. Yeni epidermis eskisinin yerini aldığından tedavi edilen bölge daha pürüzsüz hale gelecektir. Kolajenin kasılması ve oluşumunun artması nedeniyle cilt daha sıkı ve gergin görünecektir. İşlem sonrasında aşağıdaki değişimlerin görülmesi ihtimaldir. Epidermisi çıkarmak ciltteki kusurları da ortadan kaldırır. Kırışıklıklar, pürüzlü alanlar, pigmentasyon sorunları ve yüzeysel izler yok olacaktır. Yoğun lazer ısısı hasarlı kolajen tellerini yakar ve gevşemiş kolajen dokuyu daraltır. Cildin üst yüzeyinin soyulması bağışıklık sistemini uyarır. İşlem vücudun doğal onarım mekanizmalarını harekete geçiren maddelerin salınmasına yol açar. İyileşme süreci sırasında epidermal hücreler yeniden büyür ve cilt daha fazla kolajen üretir. Daha derin cilt katmanları da onarım ve yenilenme geçirir" ifadelerini kullandı.

En uygun zaman kış ayları

Uz. Dr. Çağdaş Koç; "Fraksiyonel karbondioksit lazer işlemleri sonrasında genellikle kişiye ve süreye bağlı olarak gerçekleştirilen 4-6 seans sonucunda önemli oranda iyileşme tespit edildiği belirlenmiştir. Bazı hastalarda 2 seansta çok iyi sonuç alınabilirken, bazılarında bu 8-10 seansa kadar uzayabilmektedir. Fraksiyonel karbondioksit lazerin en önemli özelliği işlem sonrasında hastaların konforu için 3-5 gün, çok nadiren de 1 hafta evde kalmaları gerekir. Çünkü güneş ve sıcak iyileşmeyi geciktirebilmektedir. Bunun için işlemin kış aylarında yapılması daha uygun olacaktır. Fraksiyonel karbondioksit lazer işlemini kesinlikle plastik cerrahların ve dermatoloji uzmanlarının yapması gerekmektedir" şeklinde konuştu.