Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başarıyla tamamlandı.

Altı hafta süren program kapsamında 16 sağlık çalışanı, acil bakım alanında uluslararası standartlarda eğitim aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, hastane yöneticileri tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen eğitimcilere ve planlamada görev alan eğitim hemşirelerine teşekkür eden hastane yönetimi, bu tür eğitimlerin sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmaya yönelik önemli katkılar sunduğunu vurguladı.