SEKA Kağıt Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte, kağıtçılığın geçmişten bugüne yolculuğu anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi’nde önemli bir etkinliğe daha imza atıldı. Kağıtçılık sektörünün gelişimini hatırlatmak ve kağıdın kültürel-toplumsal önemine dikkat çekmek adına düzenlenen 18 Nisan Türk Kağıtçılık Günü, SEKA Kağıt Müzesi’nde düzenlenen özel etkinliklerle kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in de katıldığı etkinlik kapsamında sergi açılışı yapıldı ve geleneksel kağıt atölyesi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar hem kağıdın tarihine tanıklık etti hem de geleneksel yöntemlerle üretim sürecine birebir dahil olma fırsatı buldu.

Gün boyu süren etkinliklerde bilgiyle üretimin bir araya geldiği keyifli anlar yaşanırken, müze atmosferinde kağıtçılığın geçmişten bugüne yolculuğu da katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı.