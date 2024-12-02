Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Törene Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Program bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Batman Valisi Ekrem Canap, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Batman ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vereceğini belirterek, "Batman’da diş hekimliği ile sağlık hizmetleri veriyorsak, sonraki aşamada burayı sağlıkta çekim merkezi haline getirmeliyiz. Batman’ı gelecekte kendi çekim merkezi ve güneşi yapacak bir şehir haline getirmek için çeşitli lansmanlar yaptık. Önümüzdeki yıllar boyunca 2030’larda 2040’larda insanlar iş bulabilmek için Batman’a gelebilecek. İnşallah kendi coğrafyasının lideri olacak bir şehri inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir ise, Diş Hekimliği Fakültesinde kısa zamanda kaydettikleri aşamaları aktardı. Demir, “Merkez kampüsümüzde konumlandırılan 12 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi için gerekli olan tüm belgeleri alıp SGK ile de anlaşma imzalayarak gerekli altyapıyı oluşturduk. Fakültemiz, şu an Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kurulum süreçlerine devam eden üniversitelere yardım ve danışmanlık yapabilecek bir duruma gelmiştir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini kesen Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir merkezi hizmete açtı.