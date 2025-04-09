Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik aylardır düzenlediği ve şiddetini her geçen gün artırdığı saldırıları protesto etti.BURSA (İGFA) -İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilk gününden itibaren tepkisini düzenlediği çeşitli programlarla dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), son günlerde şiddetini artıran saldırılara da sessiz kalmadı. Bu kapsamda BTÜ Öğrenci Fikir Platformu tarafından basın açıklaması ve protesto düzenlendi.

Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleşen protesto ve basın açıklamasına;öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı.

BTÜ Öğrenci Fikir Platformu, “Gözü dönmüş bu canilere karşı dimdik ayaktayız. İstikbale karşı içimizde büyük bir umut var” diyerek, “sosyal medyada Filistin’i gündemde tutalım” çağrısında bulundu.

BTÜ Öğrenci Fikir Platformu adına Gazze Bildirisini okuyan Denizcilik Fakültesi öğrencisi Ahmet Akif Şahin, “Tam 550 gündür bir şehir bombalanıyor. Hiçbir sınır tanımayan işgalciler, bebekleri, kadınları, masum sivilleri katlediyor. İnsan hakları söylemlerinin ne denli sahte olduğunu görüyoruz. Nerede insan, kadın, hayvan hakları savunucuları? Biz gençler olarak buradayız ve dimdik ayaktayız” dedi. 7 Ekim’in bir başlangıç tarihi değil, bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Şahin, bu tarihin, yıllardır süregelen sistematik işgale karşı Filistin halkının meşru müdafaa hakkını kullandığı tarih olduğunu söyledi.

Bir aydır ablukaya alınmış olan Gazze’de artık stokların tükenme noktasına geldiğinin altını çizen Ahmet Akif Şahin, “Hastaneler, çadırlar bombalanıyor. Katiller hiçbir sınır tanımıyor. Bu zulüm daha ne kadar devam edecek? Alışmayacağız, normalleştirmeyeceğiz! Sosyal medya gücümüzü arttıralım, bu mecralarda Filistin’i gündemde tutalım. İstikbale karşı içimizde büyük bir umut var. Güzel bir gelecek biz gençlerin ellerinde yükselecek. Daima var gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz, zafer inananlarındır. Yeter artık” diye konuştu.