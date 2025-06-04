Bursa Teknik Üniversitesinin "iklim değişikliği" projesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada ikinciliği hak etti. Proje; iklim değişikliği kaynaklı su baskınlarına karşı mahalle ölçeğinde sürdürülebilir ve etkili çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "İklim Değişikliğine Uyum" temalı fikir yarışması düzenlendi. Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözüm önerilerini ortaya koyduğu fikir yarışmasında, Bursa Teknik Üniversitesi ikinciliği elde etti. Finale kalan projeler; çözümün etkisi, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, sunum becerisi, paydaş iş birliği ve ölçeklenebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirildi. Toplam 127 projenin değerlendirildiği yarışmada; BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin "Yapay Zekâ ile Güçlendirilmiş Mahalle Temelli Su Yönetimi: Yağmur Bahçeleri ve Geçirgen Sokaklarla İklim Dirençli Kent Modeli" başlıklı projesi ikincilik ödülüne layık görüldü. Kazananlar, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Proje ekibinde; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan, Dr. Öğretim Üyesi Sinem Tapkı, öğrenciler Cemre Koçlu ile Şüheda Ceylan ve İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisi mezunu Seher Tuğçe Özdemir yer aldı. BTÜ’nün projesi, iklim değişikliği kaynaklı su baskınlarına karşı mahalle ölçeğinde sürdürülebilir ve etkili çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Bursa’da pilot uygulaması planlanan modelde, doğa temelli yöntemler olan yağmur bahçeleri ve geçirgen yüzeylerle, yapay zekâ destekli teknolojiler bir arada kullanılacak. Çevresel verilerin izlenip analiz edilmesiyle sel riski azaltılırken, suyun yeniden kullanımı ve yeraltı su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Proje kapsamında fiziksel ve dijital çözümlerin birleşimiyle, çevresel dayanıklılık ve afetlere karşı dirençli kentleşme sağlanacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, proje ekibini tebrik ederek şunları söyledi:

"Toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin ve şehrimiz için çözüm üretmeye devam ediyoruz. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘iklim değişikliği’ temalı fikir yarışmasında su baskınlarına karşı önemli bir proje geliştirdi. Yüzlerce proje arasından ikincilik elde eden proje ekibini gönülden tebrik ediyorum. İlerleyen süreçte bu projenin hayata geçirilerek su baskınlarına karşı etkili bir önlem olmasını temenni ediyorum."