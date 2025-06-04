SUBÜ Yabancı Diller Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Language Day & Learning English Everywhere & Everytime’ isimli projeleri kapsamında; söyleşi, konuşma grupları, atölye çalışmaları ve tiyatro gösterisinin yer aldığı ‘English Day: Speak and Share’ başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yabancı Diller Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Language Day & Learning English Everywhere & Everytime’ projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda ‘English Day: Speak and Share’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikle dil öğrenimini sınıf dışına taşımak, öğrencilerin interaktif bir ortamda yabancı dili kullanarak eğlenmesini ve öğrenmesini sağlamak amaçlandı. Etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şengül ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz da katıldı.

Etkinliğin sabah oturumlarında alanında uzman isimler; dünyanın farklı bölgelerinde konuşulan İngilizcelerdeki aksan farklılıklarını, DISC kişilik envanteri ile kendini ve etrafındakileri tanımanın iletişimdeki önemini, yapay zeka tabanlı dil öğrenme yöntemlerini öğrencilerle paylaştı. Öğleden sonra yapılan oturumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanları Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ataman, Öğretim Görevlisi Dr. Saad Alyamam Vafaibajj, Öğretim Görevlisi Makbule Bayır, Öğretim Görevlisi Selçuk Önder, Öğretim Görevlisi Berna Aydın, Öğretim Görevlisi Merve Yıldız, Öğretim Görevlisi Koray Cantez ve Öğretim Görevlisi Şehri Nur Kayıhan; hazırladıkları etkileşimli atölyeler ile öğrenciler, yabancı dili iletişim amaçlı kullandıkları bir dizi etkinlik yaptı. Hazırlık Program Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zeynep Yıldız Çelebi’nin organize ettiği Hazırlık D Sınıfı öğrencileri, ‘Julius Caesar’ isimli tiyatro oyununu sergiledi. Etkinlik, gün boyu yapılan faaliyetlerde başarılı olan öğrencilere hediyelerin takdim edilmesi ile son buldu.