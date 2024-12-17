BTÜ konuşmalarının 3’ncü sezon 28’nci bölüm konuğu Bursa Teknik Üniversitesi mezunu ve Mayfly Havacılık Kurucu Ortağı Yasin Çelik oldu. Kendi kariyer hikâyesini öğrencilerle paylaşan Çelik, girişimci olmanın 3 altın anahtarının “sabır, çok çalışmak ve iyi takım arkadaşları” olduğunu söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri her çarşamba günü düzenlenen BTÜ konuşmaları programı ile ilham verici konuklarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde BTÜ Konuşmaları 28’nci bölümünde, BTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu ve Mayfly Havacılık kurucu ortağı Yasin Çelik’i ağırladı. Programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve öğrenciler katıldı. “Yeni Nesil Havacılıkta Türkiye’nin Konumu” başlıklı konuşmasını yapan Yasin Çelik, kendi kariyer öyküsünden bahsetti. 2018 yılında dron teknolojisi üzerine çalışmalara başladıklarını ifade eden Çelik, 2019-2022 yılları arasındaki tüm TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’na katıldıklarını söyledi. Bu yarışmalarda, Savaşan İHA Kategorisinde birincilik ve En Özgün Yazılım ödüllerini aldıklarını ifade eden Çelik, BTÜ’de aldığı girişimcilik eğitiminin ve yarışma sürecinin kariyerine büyük bir katkısı olduğunu dile getirdi.

Öztürk takımından Mayfly firmasına

Btü Öztürk Takımı ile başladıkları yolculuğun 2019 yılında Mayfly firması ile devam ettiğini aktaran Yasin Çelik, burada da yeni nesil dron teknolojileri üzerine çalıştıklarını, hedeflerinin katma değer üretmek odluğunu söyledi. Firmalarında geliştirdikleri droneların tanıtımlarını yapan Çelik, Türkiye’de drone sistemlerinin kullanım alanlarından bahsederek, “Ülkemizde droneler; tarımsal ve zirai uygulamalar, teslimat ve lojistik, haritalama, trafik ve güvenlik, sağlık sektörü, yangın izleme ve önleme, drone sporları ve yarışmaları, sınır güvenliği, hobi ve çekim amaçlı kullanılıyor” dedi.

Sivil havacılığa yönelik ciddi talep söz konusu

Yeni nesil havacılıkta Türkiye’nin durumu hakkında bilgi veren Yasin Çelik, “Ülkemizde drone talebi ve pilot sayısında ciddi bir yükselen talep söz konusu. 2023 yılı verilerine göre kayıtlı drone sayısı 68 bin 646 iken kayıtlı drone pilotu sayısı ise 1,5 milyona yaklaşmış durumda. Verilere bakıldığında drone için ciddi bir talep söz konusu ancak bu arzın kim tarafından oluşturulacağı çok önemli. Burada biz gençlere görev düşüyor çünkü drone sistemlerini yerli firmalarla üretmek büyük önem taşıyor” dedi.

Askeri havacılıkta Türkiye ilk 3’te

Türkiye’nin sivil havacılıkta henüz istenilen seviyede olmadığını buna karşı askeri havacılıkta çok iyi durumda bulunduğunu anlatan Çelik, “ Şu anda savunma sanayiinde dünyada en çok İHA sistemleri ihraç eden 3’ncü ülkeyiz. Ve bizim sistemlerimiz savaş tecrübesi bulunan, büyük başarılar elde etmiş sistemler” şeklinde konuştu.

Teknoloji yarışmaları kılavuz niteliğinde

BTÜ’nün TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına çok önem veren bir üniversite olduğunun ve bunun öğrenciler için şans anlamına geldiğinin altını çizen Çelik, “TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları sadece bir drone yarışmasından ibaret değil bu aynı zamanda bir girişim ekosistemi. Bu yarışmalar, biz gençlerin hayatına kılavuz oluyor, bize iş fikri edinmemizi ardından ise girişimci olmamızın yolunu açıyor. Bu nedenle üniversitenin sizlere tanıdığı seçeneklerle, bu yarışmalarda özgün fikirlerinizi sunun ve iş hayatına bir adım önde başlayın” dedi.

Girişimi şirketleşen öğrenciler Btü’den mezun

Her bir öğrencinin, mezun olan binlercesiyle yarıştığını kaydeden Çelik, “İstihdam edilmeniz dışında bir yol daha var, o da girişimci olarak sizin onlarcasını istihdam etmeniz Bu nedenle henüz öğrenciyken ne gibi sorunlara çözüm getirebileceğiniz üzerinde düşünün ve yarışlara katılın. BTÜ bu konuda en başarılı üniversitelerden biri çünkü girişimi şirketleşmiş pek çok mezunu bulunuyor. Girişim yaparken vazgeçmek isteyebilirsiniz burada da tek motivasyonunuz ‘yapacağım’ kelimesi olsun ve girişimciliğin 3 altın anahtarı hep aklınızda bulunsun: sabır, çok çalışmak ve iyi takım arkadaşları”

Rektör Çağlar’dan mezun girişimciye tebrik

Çalışmalarından dolayı Çelik’i tebrik eden Rektör Çağlar, “Üniversitemiz mezunu girişimci Yasin Çelik’in çalışmaları bizleri onurlandırıyor. Üniversitemizin tüm öğrencilerimize sağladığı seçenekleri en doğru şekilde kullanarak kendi girişimini şirketleştirmiş ve pek çok önemli markayla çalışmalara imza atmış durumda. Yasin Çelik’in bu özverisinin tüm öğrencilerimize ilham olacağını düşünüyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Program, Rektör Çağlar’ın, Yasin Çelik’e teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.