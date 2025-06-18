Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, yaşlı bireylerin haklarına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde Türkiye genelinde yürütülen "Bilim Kafe Etkinlikleri" kapsamında, BŞEÜ tarafından 17 Haziran Salı günü "Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü" temalı ilk Bilim Kafe programı düzenlendi. Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yaşlı bireylerin sağlık, sosyal güvenlik, barınma, bakım, katılım ve insanca yaşam haklarına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan bilgilendirici materyaller vatandaşlarla paylaşıldı.

Etkinlikte, BŞEÜ Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Emre Burak Güngör ile Gölpazarı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Birkan Güneş, Öğr. Gör. Metehan Bekleviş, Öğr. Gör. Nilgün Dali ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri görev aldı. Katılımcılara; 65 yaş aylığı, evde bakım hizmetleri, yerel yönetim destekleri ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı gibi devlet destekli sosyal hizmet mekanizmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte yer alan görsellerde ise, yaşlı bireylerin ücretsiz veya indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, emeklilik maaşı ve düzenli gelir destekleri gibi sosyal güvenlik imkanlarına vurgu yapıldı. Ayrıca, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara erişimin anayasal güvence altında olduğu, yaşlı bireylerin toplumsal karar süreçlerine katılımı, sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alma ve gönüllülük faaliyetlerine dahil olabilme hakları ön plana çıkarıldı.

Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve üniversite ile toplum arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefleyen önemli bir sosyal sorumluluk girişimi olarak dikkat çekiyor.