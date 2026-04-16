Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) otizmde yenilikçi bilimsel çalışma gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli, uluslararası saygın bilimsel dergiler arasında yer alan Q1 kategorisindeki BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation (2026) dergisinde yayımlanan çalışmasıyla önemli bir akademik başarı elde etti. 'Game-based and individualized movement training improves physiological and motor outcomes in young adults with autism spectrum disorder: an experimental study from Türkiye' başlıklı çalışmada, oyun temelli ve bireyselleştirilmiş hareket eğitimi programının otizm spektrum bozukluğu tanılı genç yetişkinler üzerindeki etkileri incelendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Araştırmada bu programın fizyolojik parametreler ile motor beceriler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Elde ettiğimiz sonuçlar, sekiz haftalık uygulama sürecinin ardından özellikle vücut kompozisyonu ve motor hızda anlamlı iyileşmeler sağlandığını, reaksiyon süresinde ise güçlü bir gelişim eğilimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu çalışmamız, otizmli bireylerde hareket temelli müdahalelerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bilişsel ve günlük yaşam becerilerine de katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan kontrollü deneysel çalışmalar arasında yer alan araştırmamızın, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve aile temelli uygulamalar açısından uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model sunduğunu değerlendiriyoruz. Üniversitemizin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik bilimsel çalışmalarıyla öne çıktığını, sağlık bilimlerinden eğitime uzanan disiplinler arası projelerle hem ulusal hem de uluslararası literatüre katkı sağlamaya devam ettiğini belirtmek isterim. Geliştirdiğimiz bilimsel modellerle özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.