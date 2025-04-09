Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine, 2020-2024 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya atandı.
Gerçekleşen devir teslim törenine BŞEÜ, Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı.
Tıp Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Ali Barbaros Başeskioğlu’na teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Prof. Dr. Kaklıkkaya’ya çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA