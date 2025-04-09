Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin park, meydan ve refüjlerini süsleyen mevsimlik çiçekleri kendi üretim seralarında yetiştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binasıyla altyapısını güçlendirerek çiçek üretim kapasitesini önemli ölçüde artırırken, yerli ata tohumu için de harekete geçti. Isparta Belediyesi, ilk etapta yerli ata tohumu domates yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için deneme çalışmalarına başladı.

Isparta Belediyesi, dışa bağımlılığı azaltmak ve daha ekonomik bir üretim modeli geliştirmek amacıyla yeni dönemde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi, şehrin farklı noktalarında meydan, park ve orta refüjleri süsleyen çiçekleri önemli miktarda kendi seralarında yetiştiriyor. Mevsimlik çiçeklerden peyzaj bitkilerine kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiren Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü hem şehir estetiğine katkı sağlıyor hem de belediyeye bir maliyet avantajı sunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet binasının yanında kurulan modern seralar sayesinde üretim miktarında artış yaşanırken, çeşitlilik de her geçen gün genişliyor. Isparta’nın cadde ve sokakları, belediyenin kendi üretimi olan rengârenk çiçeklerle donatılıyor. Modern seralarda otomatik otomasyon sistemleri sayesinde çiçek ve fidanlar yetiştiriliyor.

Öte yandan Isparta Belediyesi, yerli ata tohumdan üretimi yaygınlaştırmak amacıyla da bir deneme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre köylerden domates yerli ata tohumu topladı. Bu tohumlar filizlendirilerek, fide haline getirildi. Şu ana kadar başarılı gerçekleştirilen çalışmada fide haline getirilen ata tohumları isteyen üreticilere kayıtlı halde verilecek. Üreticinin domatesi yetiştirme süreci takip edilerek, elde edilen ürünlerden tekrar tohumlar alınarak, yerli ata tohumu üretimi artırılacak.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, çiçek üretimi ve ata tohumu deneme çalışması hakkında bilgi verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet binasının yan tarafında 2 bin 16 metrekarelik modern bir serası kurulduğunu dile getiren Leylek, seranın tam donanımlı olduğunu söyledi. Şehirde park, meydan ve refüjlere dikilen mevsimlik çiçeklerin bu serada yetiştirildiğini ifade eden Leylek, "Diğer çalışma alanımızda arkadaşlarımız fidelerin tohumlarını atıyor. Burada yeşertiyoruz, fide haline geliyor. Daha sonra bunları şaşırtıyoruz daha büyük kaplara alıyoruz. Sahaya sevk ederek dikimini yapıyoruz. Bizim yıllık yaklaşık 850 bin adet mevsimlik çiçeğe ihtiyacımız var. Bunun daha önceki seramızda sadece yaklaşık 30 bin adetini üretebilirken yeni seramızda yaklaşık 300 bin adet üretime çıktık. Kadife, zinya, ateş çiçeği, petunya gibi çiçek çeşitlerinin üretimini yapıyoruz. Yetmeyen kısmında satın almak yoluyla park, meydan ve refüjlere dikimlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, bu yıl ata tohumuyla ilgili bir deneme çalışması yaptıklarını belirterek, köylerden yerli domates ata tohumu topladıklarını ve bunlardan bir miktar üretim yaptıklarını söyledi. Leylek, "Yaklaşık 3 bin 500 adet domates fidanı yetiştiriyoruz. Fidelerimizde başarılı olduğumuz görülüyor. Bunları meraklı olanlara ve üreticilerimize kayıtlı halde dağıtacağız. Verdiğimiz üreticilerden tohumluk domates isteyeceğiz. Seneye bunun adetini artıracağız. Birkaç yıl bunun denemesini yapacağız. Başarılı olduğumuz takdirde ilerleyen yıllarda tohum dağıtmak suretiyle yerli ata tohumu sebze ve meyvelerimizi çoğaltacağız. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yeni çeşit çiçek ve bitkiler de yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece mevsimlik çiçek üretmiyoruz. Çalı, lavanta, gül üretiyoruz. Ağaç türlerinden de yetiştirmeye çalışıyoruz. Burayı ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir üretim merkezi haline getirme gayretindeyiz" ifadelerinde bulundu.