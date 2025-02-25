Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Bilinçli Toplum, Bilinçli Tüketici" konulu seminer düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Tüketici Hakları Derneği Bilecik Şube Başkanı Şerife Köse, kredi kartı, internet alışverişlerinde yaşanan sıkıntılar, yanlış gelen ürün ve alışverişlerde yaşanan genel problemler ile çözüm yolları konusunda öğrencilere bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 2 saat süren seminerde Şerife Köse, tüketicinin bilinçlenmesi için genç nüfusunun eğitiminin şart olduğunu, bilinçli tüketici olabilmek için hakların ve güvencelerin ne olduğunun bilinmesinin önem arz ettiğini belirtti.