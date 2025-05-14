Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından bir günlük temsili askerlik yapacak 2 engelli genç için kına eğlencesi düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Konağı’nda yapılan ve engelli gençlerin askerlik heyecanını doyasıya yaşadığı programa ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Engelliler Derneği üyeleri ve aileleri katıldı. Program şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması ve Kur’an-ı kerim tilaveti ile başladı. Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi, misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Programda ilk olarak söz alan Dernek Başkanı Nursel Topal dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından ise yapılan kına eğlencesinde asker adaylarına kına yakıldı, davetliler müzik eşliğinde eğlendi.