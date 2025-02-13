Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetiminin Ferizlispor’un futbolcu uygunluğu ilişkin kural ihlali yaptığı ile ilgili başvurusunu kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 9. Grup’ta yer alan Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetiminin Ferizlispor’un futbolcu uygunluğu ilişkin kural ihlali yaptığı ile ilgili başvurusunu kabul etti. Konu hakkında kulüp yönetimi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "02.02.2025 tarihinde oynadığımız Ferizli 2011 Spor karşılaşmasında rakip takımın Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüsü 4/2’de öngörülen futbolcu uygunluğu ilişkin kuralın ile ilgili yaptığımız başvuru TFF tarafından kabul edilmiş olup karşılaşmanın 3-0 galibiyetimiz ile sonuçlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan Bozüyük Vitraspor ligin 18. haftasında Ferizlispor’la kendi sahasında 1-1 berabere kalmıştı.