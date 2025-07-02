Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, gönüllüler ile birlikte İntikamtepe Şehitliği’nde temizlik yaptıklarını söyledi.

Dernek olarak şehitler için çeşitli zamanlarda mevlidi şerif okutup dua ettiklerini belirten İsmail Topal, "Bu sefer şehitlerlikte gönüllülerimiz ile birlikte ot biçip mezar taşlarını temizleyip yıllardan beri şehitliğin bakımını gönüllü olarak yapan şehitliği bekleyen Lokman amcaya destek olalım istedik. Bundan sonra her ay bir şehitlimiz olmak üzere çalışmamız devam edecek. Bu mana ile bizler için canlarını feda eden şehitlerimizi edebiyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ayrıca temizlikte bizleri yalnız bırakmayan gönüllülerimizide teşekkür ediyorum" dedi.