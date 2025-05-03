Kırşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak yağış sonrası tarım arazilerinde oluşan zarar için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Boztepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle özellikle ilçe merkezi ile Külhüyük köyü arasında bulunan tarım arazilerinde su baskınları yaşandı. Yağışın ardından sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda inceleme yaptı. Ekipler, üreticilerle görüşerek arazi ve ürün bazlı hasar tespitlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, yapılan tespitlerin ardından rapor hazırlanacağını ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon kurulacağını ifade etti. Bölgede hava durumu takip edilerek yeni yağış ihtimaline karşı da uyarılar yapıldı.