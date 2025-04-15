Konya’nın Bozkır ilçesinde gençlerin yoğun ilgisi ile Umre ziyareti ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Gençlik Bilgi Yarışması, Bozkır İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yarışmaya ilçedeki gençler yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler hem dini bilgilerini ölçme hem de umre ziyareti ödülü kazanma fırsatı buldu. Bozkır Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve yarışmada emekleri geçen tüm hocalarımıza teşekkür ederiz" denildi.