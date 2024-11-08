Konya’nın Bozkır ilçesinde okul servis araçları denetimi gerçekleştirildi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönem okul servis araçları denetimi Bozkır Milli Eğitim Şube Müdürü Pınar Buluz başkanlığında, Bozkır Jandarma, Bozkır Emniyet Amirliği ve Bozkır Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri işbirliğinde gerçekleştirildi. Kırsal mahallelerden ilçeye öğrenci taşıyan okul servisleri ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurularak teker teker eksiklik ve kural ihlalleri noktasında sıkı bir denetimden geçirildi.