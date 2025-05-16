Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Spor Dostu Kampüs Projesi" kapsamında Selçuk Üniversitesi, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında gösterdiği örnek uygulamalarla ödüle layık görüldü.

Spor Dostu Kampüs Ödülleri Recep Tayyip Üniversitesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Üniversiteler, projede belirlenen 45 ayrı kriter doğrultusunda değerlendirildi. Bu kriterler arasında spor alanlarının erişilebilirliği, öğrencilere ve personele yönelik fiziksel aktivite imkanları, engelli bireylere yönelik düzenlemeler, sporcu destekleri ve sağlıklı yaşam etkinlikleri yer aldı. Geniş spor alanları ve tesisleri, erişilebilir kampüsü, maraton, bisiklet günleri ve spor şenlikleri gibi etkinlikleriyle öne çıkan Selçuk Üniversitesi, tüm alanlarda gösterdiği performansla ödül almaya hak kazandı. YÖK tarafından verilen Spor Dostu Kampüs Belgesi’ni Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada gençliğe yönelik benimsedikleri bütüncül yaklaşımın bir yansıması olarak geçen yıl başlatılan Spor Dostu Kampüs Projesi çerçevesinde bu yıl ilk kez Spor Dostu Kampüs ödülleri verdiklerini belirtti. Ödülleri sadece bir farkındalık kampanyası olarak değil; eğitimin, sağlığın ve sosyal sorumluluğun entegre olduğu bir kurumsal dönüşüm stratejisi olarak tasarladıklarını vurgulayan Özvar, "Bu yönüyle projemiz; kampüslerimizi hareketin, katılımın ve sosyal bağların yeniden tesis edildiği alanlara dönüştürme iradesinin bir yansımasıdır" dedi.

Üniversitenin elde ettiği başarıyla ilgili açıklamada bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Sporun yalnızca fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sunan önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Kampüsümüzde yürüttüğümüz projelerle öğrencilerimizi ve personelimizi hareketli ve sağlıklı bir yaşama teşvik ediyoruz. Bu ödül, çabalarımızın doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Üniversitelerin değerlendirilmesi için bu önemli inisiyatifi başlatan Yüksek Öğretim Kurulumuz ve Başkanımız Erol Özvar’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.