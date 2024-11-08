Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Mersin, bu sene 1,5 milyon misafiri ağırladı. Zeus’un yüz başlı ejderhayı etkisiz hale getirip Cehennem çukurunda tuttuğu gibi birçok mitolojik hikayesi ve içinde bir kitabe olan ’Cennet ve Cehennem’ obruklarını ise 350 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin turizm noktalarından Mersin, hem deniz hem de kültür tatili için gelenleri ağırlıyor. Erdemli’de bulunan Kızkalesi’nden Silifke’de yer alan Cennet ve Cehennem obruklarına kadar birçok tarihi mekanı barındıran kente gelenlerin sayısı ise her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu sene ilk 10 ayda kent 1,5 milyon misafiri ağırladı. Geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 30 artan ziyaretçiler, hem deniz tatili yaptı hem de ören yerleri başta olmak üzere birçok tarihi mekanı ziyaret etti. Kültür gezilerinde en çok ziyaret edilen yer ise birçok mitolojik hikayeye konu olan ve içinde bir de kitabe bulunan ’Cennet ve Cehennem’ obrukları oldu. Obrukları bu sene 350 bin kişi ziyaret etti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da obrukları gezerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile yetkililerden bilgi aldı.

"350 bin kişi ziyaret etti, hedef 500 bin"

Cennet ve Cehennem obruklarının en çok ziyaret edilen ören yeri olduğunu belirten Vali Pehlivan, ”Ülkemiz genelinde de en çok ziyaret edilen yerlerden birisi. Bu yıl 10 aylık sürede yaklaşık 350 bin kişi Cennet-Cehennem ören yerimizi ziyaret etti. Bir önceki yılla kıyasladığımızda yaklaşık 70 bin kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii bu bizi sevindiriyor” dedi.

Ören yerinin hem hikayeleri hem de jeolojik yapısı ile ilgi uyandırdığını belirten Vali Pehlivan, yıl sonunda 500 bin ziyaretçiyi hedeflediklerini kaydetti.

"Geceleri de ziyarete açılacak"

Gece müzeciliğinin Cennet ve Cehennem ören yerinde yapılmasını planladıklarını aktaran Pehlivan, ”Mersin’imizin sıcak bir iklimi var. Gece ziyaretleri daha münasip oluyor. Bizim de gece müzeciliğini burada uygulama imkanımız var” diye konuştu.

Cennet Obruğu olarak tabir ettikleri mekana inmek için 452 basamak inildiğini belirten Vali Pehlivan, engelli, yaşlı ve sağlık sorunları olanlar için de asansör olduğunu dile getirdi.

"Zeus yüz başlı ejderhayı Cehennem çukurunda tutmuş"

Obruğun jeolojik özelliklerinin yanı sıra mitolojik birçok hikayesinin olduğunun altını çizen Vali Pehlivan, ”Zeus Tapınağı’nın burada olduğu varsayılıyor. Özellikle Cehennem çukurunda Zeus’un 100 başlı ejderhayı etkisiz hale getirdiği ve Etna Yanardağı’na hapsetmeden önce Cehennem çukurunda tuttuğu rivayet edilir. Tabii bunlar mitolojik hikayeler” ifadelerini kullandı.

Kent 1,5 milyon misafiri ağırladı

Kente gelen ziyaretçi sayısı ile ilgili de bilgi veren Pehlivan, ”Toplamda 10 ören yerimiz, sayısız tarihi eserimiz var. 321 kilometre Akdeniz’e sahil bandımız ile Toroslar’da doğal güzelliklerimiz var. Bunları ziyarete gelen sayısı da her geçen yıl artıyor. Mersin bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırladı. Bu da önceki yıllara göre yüzde 30’a yakın bir artışa tekabül ediyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu daha da artacaktır. Geçtiğimiz ağustos ayında Çukurova Uluslararası Havalimanımız açıldı. İlimize ulaşım hızlı ve konforlu standartlara erişmiş oldu" dedi.

Konya’dan gelerek ören yerini ziyaret eden Barış Köse, "Cehennem çukurunda kafamız dönse de Cennet çukuru çok güzel, oksijeni bol. Herkes gelip görsün" ifadelerini kullandı.

İzmir’den gelen Ahmet Güzel ise, "Önce Cehennem çukuruna yukarıdan baktım, cam teras yapılmış gayet güzel. İlk 29-30 sene önce gelmiştim, çok kötüydü burası. Şimdi gayet iyi olmuş" diye konuştu.