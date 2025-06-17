Konya’nın Bozkır ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Bozkır Bilim Şenliği, büyük bir coşkuyla açıldı.

Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimsel projelerini sergileme fırsatı bulduğu renkli bir etkinliğe dönüştü. Şenlik çerçevesinde öğrenciler tarafından hazırlanan robotik kodlama, STEM projeleri, yenilenebilir enerji çalışmaları ve çeşitli bilimsel deneyler büyük beğeni topladı. Etkinlik, Bozkır’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış törenine; protokol mensupları, çok sayıda eğitimci ve öğrenciler katıldı.