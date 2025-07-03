KONYA (İHA) – Konya’nın Bozkır İlçe Ziraat Odası, faaliyet alanındaki Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde yaşanan kuraklık ve su sıkıntısı konularını değerlendirdi.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk ve Genel Sekreter Yakup Çetin, faaliyet alanları olan Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerini ziyaret etti. Bölgedeki su sıkıntısı ve kuraklığın tarıma etkileri konusunda detaylı bilgi aldı. Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, ziyaretler sonucunda bölgenin kuraklık durumu, su sorunları ve ürün deseni ile ilgili veriler topladıklarını belirterek, "Bölgemizde bu yıl yağış olmadı. Artık sulu tarım alternatifinden vazgeçip, az su isteyen ürünlerin üretimine geçmemiz şart. Bu hayati konuda çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi için acilen bölgesel eğitim çalışmaları ve tarlada bilgilendirmeler yapılması elzemdir" ifadelerini kullandı.