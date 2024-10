Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, vatandaşlar ve muhtarların buluşma noktası olması hedefiyle muhtarlara hizmet binası tahsis edeceklerinin müjdesini vererek "Her engeli aşıp, Bozdoğanımızı daha da ileri taşıyacağız" dedi.

Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde muhtarlarla bir araya gelerek, anlamlı bir müjde verdi. Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından, belediyeye ait Gençlik Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya gelen Başkan Özel, vatandaşlar ve muhtarların buluşma noktası haline gelmesi hedefiyle muhtarlara hizmet binası tahsis edeceklerini ifade ederek Bozdoğan’ın daha ileriye taşınması için çalıştıklarını vurguladı.

Kahvaltı programında kısa bir konuşma yapan Başkan Özel, Bozdoğan’ın her köşesinde güzel işler çıkarmak için çalıştıklarını belirterek "Birlikte bu güzel ilçeye hizmet etmek için yola çıktık. Sizlerin güveni ve desteğiyle omuz omuza, Bozdoğan’ın her köşesinde güzel işler başarmak için çalışıyoruz. Biz bir oldukça, beraber oldukça, birlikten doğan gücümüzle her engeli aşacağız ve Bozdoğan’ımızı daha da ileri taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yolumuz uzun, bu yolda her adımı beraber atacak, birbirimize güç vereceğiz. Bizim işimiz gücümüz Bozdoğan" dedi.

Toplantıya katılan muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Özel, anlamlı bir müjde vererek "İlçe merkezinde bulunan belediye dükkanlarından bir tanesini muhtarlarımıza tahsis edeceğiz. Bu muhtarlık hizmet binası, halkımızla muhtarlarımızın buluşma noktası olacak. Haftanın beş günü burada vatandaşlarımızla iç içe olacaksınız ve biz de belediye olarak projelerimizi sizlerle birlikte daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun. Muhtarlar Günü’nüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Özel’in müjdesi karşısında duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise teşekkür ederek, uzun zamandır böyle bir merkeze ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bozdoğan’da muhtarlık hizmetlerinin hız kazanacağı hizmet binasının, vatandaşlara da büyük bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.